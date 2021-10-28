Історичну віллу на вулиці Коновальця демонтували. На її місці зведуть багатоповерхівку

Історичну дерев’яну віллу Йоанни Лоренц на вул. Коновальця, 21 у Львові демонтували. Тепер тут мають звести житловий багатоквартирний будинок на шість поверхів з підземним паркінгом. Про це йдеться на сторінці Департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА у Facebook.

Як відомо, ще у червні виконком Львівської міськради погодив реконструкцію історичної вілли на вул. Коновальця, 21. Проте йшлося не лише про реконструкцію, а й про добудову і надбудову, облаштування підземного паркінгу. Передбачається, що це буде житловий багатоквартирний будинок на 6 поверхів. Містобудівні умови отримала львів’янка Олександра Осташевська.

Своєю чергою, забудовник стверджував, що будівля є у занедбаному стані, адже в радянські часи її неодноразово перебудували. Втім він обіцяв зберегти на новому фасаді автентичну дерев’яну веранду.

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У департаменті архітектури та містобудування ЛОДА повідомили, що 23 жовтня історичну віллу на вулиці Коновальця демонтували.

Зазначимо, що у 2019 році будівлю визнали нововиявленою пам’яткою архітектури, але до держреєстру пам’яток Мінкульт її так і не вніс. Втім заявку міністерство не відхилило, а скерувало мерії назад пакет поданих документів на доопрацювання.

Торік у мерії вже розглядали питання будівництва багатоповерхівки на цьому місці, проте рішення так і не прийняли.

Натомість через демонтаж вілли у ЛОДА заявили, що звернуться до правоохоронних органів.

«У понеділок, 25 жовтня, я перевірив факт руйнації історичного будинку і написав заяву у Національна поліція України. Відповідні листи про знищення вілли ми від імені департаменту скеровуємо на Міністерство культури та інформаційної політики України та прокуратуру», – прокоментував начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Василь Петрик.

Як повідомляв Львівський портал, ділянка і будівля належить львів’янці Олександрі Осташевській. Їх вона отримала у власність у 2019 році від ТОВ «Коновальця,21». Згідно із даними УouСontrol, директором ТОВ «Коновальця, 21» є львівський бізнесмен Тарас Хмеловський.

Тарас Хмеловський у 2017 році був членом наглядової ради ПАТ «Львівський універмаг «На ринку». Це підприємство у 2013 році відзначилось скандалом, викупивши через суд частину приміщення на вул. Шевській, 1 за заниженою вартістю (7,8 млн грн).

Згодом стало відомо, що оцінку цієї нерухомості проводив шваґро міського голови Львова Андрія Садового Андрій-Іван Сарахманевич. Іншу частину приміщення універмагу на пл. Ринок, 32, підприємство придбало у 2017 році за 63 млн грн. Тепер у будівлях універмагу розташований театр пива «Правда» холдингу Fest.

Довідка

Першим власником вілли був Ян Іжицький, спорудив його на початку ХХ століття. З 1916 року вілла була осередком молочарських організацій, а після Другої світової перейшла у власність Львівського молокозаводу.

У 2012 році Львівська міська рада планувала передати віллу в постійне користування «Львівської політехніки» під будівництво багатоквартирного будинку. З 2017 році будинок перебував у приватній власності.

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Фото: департамент архітектури ЛОДА