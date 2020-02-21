У мерії не знають, чи варто зводити багатоповерхівку на місці вілли на Коновальця

Виконавчий комітет Львівської міськради сьогодні, 21 лютого, не зміг прийняти рішення щодо будівництва 22-метрової багатоповерхівки на місці старовинної вілли Яна Іжецького на вул. Коновальця, 21. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Виконком розглядав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію існуючого житлового будинку на вул. Коновальця, 21 із прибудовою і надбудовою житлових приміщень, вбудованих приміщень громадського призначення, підземного паркінгу, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею. Таку документацію хоче отримати Олександра Осташевська.

Йдеться про автентичний будинок XX cтоліття із дерев’яною верандою, який називають віллою Яна Іжецького в честь її першого власника. Торік будівлю визнали нововиявленою пам’яткою архітектури, але до держреєстру пам’яток Мінкульт її так і не вніс.

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Як раніше пояснювала очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, віллу не включили до реєстру, бо в Мінкульті «не вбачали у ній ознак пам’ятки». Однак тепер посадовиця зауважила, що міністерство не відхилило саму пропозицію, а скерувало мерії назад пакет поданих документів на доопрацювання.

«Процедура включення чи невключення цієї вілли у реєстр пам’яток ще триває. Ми працюємо над доопрацюванням документів і знову будемо подавати їх для того, щоб комісія при Міністерстві культури розглянула це питання. Пропоную відкласти розгляд цього будівництва, щоб не приймати поспішних рішень», – сказала Лілія Онищенко.

Незважаючи на те, що в містобудівних умовах та обмеженнях вказана реконструкція із надбудовою і прибудовою, власники фактично знесуть автентичну віллу, а на її місці зведуть 5-поверховий житловий будинок.

Під час засідання представник забудовника заявляв, що будівля є у занедбаному стані, адже в радянські часи її неодноразово перебудовували. Водночас він запевнив, що елементи вілли планують зберегти, але яким чином це буде зроблено, не пояснив.

«Зберегти можна буде тільки фасадну частину. Але тут це практично неможливо, бо коли почнеться будівництво, вілла впаде. Це буде щось приліплене незрозумілою плямою на фасаді. Це не є збереженням об’єму пам’ятки», – наголосила Лілія Онищенко.

Своєю чергою головний архітектор Львова Антон Коломєйцев також підтвердив, що вілла є занедбаною. Члени виконкому зауважували, що не можна допустити, аби будівля «завалилась комусь на голову», тому погоджувались, що нове будівництво є можливим за умови невнесення будинку до реєстру пам’яток архітектури.

Після тривалої дискусії виконком переніс розгляд цього питання на наступне засідання.

Будівництво хочуть вести на земельній ділянці площею 0,08 га, яка є у приватній власності. Вона також входить в межі історичного ареалу Львова, де діють обмеження на будівництво: висота будівель має не перевищувати 18 м.

У проєкті містобудівних умов вказана забудова ділянки на рівні 72,6%, а висота майбутнього житла – не більше ніж 22,3 м.

Зазначимо, що орієнтовно на початку лютого на одному з сайтів із продажу нерухомості виставляли ділянку на вул. Коновальця, 21. При покупців заманювали розробленим проєктом будівництва тут багатоповерхівки. Згодом це оголошення видалили.

Як пишуть «Наші гроші», у 2018 році власницею ділянки стала донька львівського бізнесмена Тараса Хмеловського – Олеся Лисиця (дівоче прізвище − Хмеловська). Тепер ж будинок та ділянка належать Олександрі Осташевській. Їх вона отримала від ТОВ «Коновальця 21» під час виходу зі складу товариства.

Власницею фірми «Коновальця 21» є вищезгадана Олеся Лисиця, очолює підприємство її батько Тарас Хмеловський, який у 2017 році був членом наглядової ради ПАТ «Львівський універмаг «На ринку» (згідно з останнім наявним звітом на SMIDA). Це підприємство у 2013 році через суд викупило частину приміщення на вул. Шевській, 1 за 7,8 млн грн. Ще іншу частину цього приміщення вже на площі Ринок, 23 підприємство приватизувало у 2017 році. Тепер в цій будівлі розташований театр пива «Правда».

Одним із теперішніх власників ПАТ «Львівський універмаг «На ринку» через ТОВ «Девелопмент маркет» є Ігор Назаркевич. До 2016 року Олеся Лисиця разом із дочкою Назаркевича Вікторією Хавкою володіла ТОВ «Рітейл Проперті Девелопмент». Тепер компанія належить доньці Назаркевича та його дружині – Галині Назаркевич. Вікторія Хавка була членом наглядової ради «Львівський універмаг «На ринку».

Розробником містобудівного розрахунку на вул. Коновальця, 21 є ПП «Ейвіар Інжиніринг», власником якого є архітектор Роман Романець, колишній бізнес-партнер колишнього головного архітектора Львова Юліана Чаплінського.

Довідково: віллу на вул. Коновальця, 21 спорудили на початку ХХ століття, першим її власником був Ян Іжицький. З 1916 року будівля була осередком молочарських організацій, а після ІІ Світової перейшла у власність Львівського молокозаводу. У 2012 році Львівська міська рада хотіла передати земельну ділянку в постійне користування Львівській політехніці під будівництво житла. У приватну власність вілла перейшла орієнтовно у 2017 році.