На Львівщині – рекордна кількість нових випадків Covid

Станом на ранок п’ятниці, 22 жовтня, у Львівській області зафіксували 169 220 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1647 нових хворих, що є новим добовим рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 21 жовтня в області провели 3102 дослідження на коронавірус, з них 1647 виявилися позитивними. Це є новим добовим рекордом області за кількістю виявлених випадків Covid. Найбільше хворих виявили у Львівському (1048), Стрийському (166) та Золочівському районах (131).

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 169 220 людям. Від ускладнень інфекції померла 4351 особа (+18 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 141 575 пацієнтів (+309 за останню добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що досі було найбільшим показником щонайменше із травня.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже майже на 60%.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Станом на 19 жовтня Львівщина перевищила другий із трьох показників «червоної» зони. Тому Держкомісія ТЕБ і НС доручила області посилити карантин.

Також Львівщина побила рекорд смертності від коронавірусу – за добу 18 жовтня в області від недуги померли аж 65 людей. Це є найвищий показник в Україні у розрізі регіонів.

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