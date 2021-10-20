Львівщині доручили посилити карантин

Львівській області доручили посилити контроль за дотриманням карантину, а також ввести додаткові обмеження. Таке рішення прийняли 20 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо.

Під час засідання вирішили, що у Львівській області необхідно посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Таке ж рішення прийняли стосовно Чернігівської, Рівненької та Житомирської областей, а Сумську область перевели до червоної зони карантину.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 65%.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Станом на 19 жовтня Львівщина перевищила другий із трьох показників «червоної» зони, тому вже найближчими днями може опинитись у зоні найсуворішого карантину.

Також Львівщина побила рекорд смертності від коронавірусу – за добу 18 жовтня в області від недуги померли аж 65 людей. Це є найвищий показник в Україні у розрізі регіонів.

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