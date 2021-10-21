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До covid-стаціонарів Львівщини госпіталізували 325 хворих за добу

Ольга Денисяка

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Станом на 21 жовтня у стаціонарах Львівщини лікують 2 858 хворих на коронавірус, зайнято вже 58% ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За минулу добу коронавірус виявили у ще 1388 мешканців області. При цьому госпіталізували 325 осіб та керували на самоізоляцію 2350 людей.

Загалом в стаціонарах лікуються 2 858 пацієнтів, серед них лише 232 повністю вакциновані. У реанімації перебувають 190 людей, з них 56 – підключені до апаратів ШВЛ.

Із кінця вересня Львівщині почали розгортати додаткові ліжка, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. Декілька днів тому лікарні були заповнені на 65%, що перевищило показник «червоної» карантинної зони. Через це хворих на коронавірус почали приймати ще дві лікарні і таким чином заповненість стаціонарів знизилась до 58,31%.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає так:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 385
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 302
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 258
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 244
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 183
  • Стрийська міська лікарня – 160
  • Стебницька міська лікарня – 139
  • 8-ма міська клінічна лікарня Львова – 196
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 116
  • Рудківська лікарня – 99
  • Жидачівська ЦРЛ – 88
  • Сокальська ЦРЛ – 103
  • Перемишлянська ЦРЛ – 78
  • 5-та міська клінічна лікарня Львова – 85
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 40
  • Жовківська ЦРЛ – 79
  • 1-ша міська клінічна лікарня Львова – 126
  • Самбірська ЦРЛ – 50
  • Львівський обласний клінічний перинатальний центр – 2
  • Пустомитівська ЦРЛ – 49
  • Буська ЦРЛ – 78
  • Золочівська ЦРЛ – 0
  • лікарня Львівської залізниці – 0
  • Львівська обласна лікарня – 0

Нагадаємо, на початку жовтня у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, із 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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