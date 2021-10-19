На Львівщині 65 людей померли від Covid за добу

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня, на Львівщині виявили 959 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 468 людей та ще 65 пацієнтів померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 165 242 людини. Протягом понеділка, 18 жовтня, лабораторні центри провели 2605 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 959. Серед усіх нових хворих 461 особа – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4263 людей (+65 за останню добу). Побороти недугу зуміли 140 296 пацієнти (+468 за минулу добу).

Як повідомляв Львівський портал, з 18 жовтня у Львові та області посилили карантинні обмеження. Детально про всі обмеження читайте тут.

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Посилення карантину зумовлене тим, що протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погіршується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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