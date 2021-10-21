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На Львівщині від коронавірусу провакцинувалися майже 400 тисяч людей

Наталя Дуляба

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Два необхідні щеплення отримали уже майже 400 тисяч мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на четвер, 21 жовтня, на Львівщині covid-щеплення зробили 935 961 людині. Із них 399 755 особам ввели другу дозу, тому всі вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 20 жовтня, щеплення отримали 21 704 людини. Із таким показником Львівщина встановила новий добовий рекорд із covid-вакцинації. Досі найбільшим показником було 16 673 щеплення, зроблені за добу 19 жовтня.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 389 651, далі йде китайська CoronaVac, якою провакцинувались 232 324 людини, Moderna – 150 423 особи, Astra Zeneca – 125 160 та Covishield – 38 403.

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Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти Covid-19 на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.

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