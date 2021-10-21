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На Львівщині – новий рекорд із вакцинації

Наталя Дуляба

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Львівщина встановила новий рекорд із covid-вакцинації. За добу 20 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили 21 704 мешканцям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Протягом середи, 20 жовтня, у Львові та області провакцинували 21 704 людини. Це найбільший добовий показник за весь час вакцинальної кампанії. Досі рекордом було 16 673 щеплення, зроблені за добу 19 жовтня.

З-поміж 21 704 осіб, вакцинованих 20 жовтня, 14 616 людей отримали першу дозу, 7088 – другу. Половину всіх щеплень зробили саме у Львові, решту – на території області.

Вакцинація за минулу добу у розрізі районів:

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  • Львів – 10 831
  • Львівський – 2943
  • Яворівський – 1066
  • Червоноградський – 957
  • Стрийський – 1824
  • Самбірський – 1310
  • Золочівський – 1321
  • Дрогобицький – 916
  • Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 536

Загалом проти коронавірусу повністю провакцинувались майже 400 тисяч мешканців Львівщини. Ще понад 0,5 мільйона людей наразі мають одне із двох необхідних щеплень.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.

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