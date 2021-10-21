На Львівщині – новий рекорд із вакцинації

Львівщина встановила новий рекорд із covid-вакцинації. За добу 20 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили 21 704 мешканцям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Протягом середи, 20 жовтня, у Львові та області провакцинували 21 704 людини. Це найбільший добовий показник за весь час вакцинальної кампанії. Досі рекордом було 16 673 щеплення, зроблені за добу 19 жовтня.
З-поміж 21 704 осіб, вакцинованих 20 жовтня, 14 616 людей отримали першу дозу, 7088 – другу. Половину всіх щеплень зробили саме у Львові, решту – на території області.
Вакцинація за минулу добу у розрізі районів:
- Львів – 10 831
- Львівський – 2943
- Яворівський – 1066
- Червоноградський – 957
- Стрийський – 1824
- Самбірський – 1310
- Золочівський – 1321
- Дрогобицький – 916
- Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 536
Загалом проти коронавірусу повністю провакцинувались майже 400 тисяч мешканців Львівщини. Ще понад 0,5 мільйона людей наразі мають одне із двох необхідних щеплень.
Як записатися на вакцинацію
Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.
Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.
Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.
На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.
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Наталя Дуляба