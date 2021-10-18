Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 18-24 жовтня

На Львівщині з 18 по 24 жовтня працюватимуть 20 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
Так, протягом тижня в області діятимуть 20 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
м. Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
18.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)
19 – 24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
18.10.2021
15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
19 – 24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
18.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
19 – 24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
19 – 24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVaс)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
18.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
19 – 24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх
22.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
23.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
Стадіон «Львів Арена» (м.Львів, вул. Стрийська, 199)
19- 20.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
ТРЦ «King Cross Leopolis», с. Сокільники, вул. Стрийська, 30.
20 – 25.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
23.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1
23 -24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
18.10.-24.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр», м. Дрогобич, вул.С.Наливайка,5
18.10.-24.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарня, вул. Данилишиних, 62
18.10.-20.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
22.10- 24.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Стрий
Поліклінічне відділення Стрийської центральної міської лікарні, вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4
18.10.-23.10.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Червоноград
Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8
18.10 -22.10.2021
08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
23.10.2021
09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
18.10.-23.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка Жовківської лікарні, вул. Львівська, 17
18.10.-23.10.2021
09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
23.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новий Розділ
Поліклініка Новороздільської міськлї лікарні, вул. Винниченка, 37
18.10.-22.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
23.10.2021
10.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Самбір
Центр первинної медико-санітарної допомоги, вул. Чайковського, 12
18.10.-22.10.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
23-24.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Яворів
Народний дім м. Яворова, пл. Ринок, 7
18.10.-24.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали 883 457 осіб, з них – 382 602 другою дозою.
Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.
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Вероніка Рой