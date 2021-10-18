Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 18-24 жовтня

На Львівщині з 18 по 24 жовтня працюватимуть 20 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Так, протягом тижня в області діятимуть 20 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

м. Львів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

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18.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)

19 – 24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

18.10.2021

15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

19 – 24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

18.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

19 – 24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

19 – 24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVaс)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

18.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

19 – 24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар» , вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх

22.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

23.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

Стадіон «Львів Арена» (м.Львів, вул. Стрийська, 199)

19- 20.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТРЦ «King Cross Leopolis», с. Сокільники, вул. Стрийська, 30.

20 – 25.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

23.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1

23 -24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

18.10.-24.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», м. Дрогобич, вул.С.Наливайка,5

18.10.-24.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарня, вул. Данилишиних, 62

18.10.-20.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

22.10- 24.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Стрий

Поліклінічне відділення Стрийської центральної міської лікарні, вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

18.10.-23.10.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград, вул. Івасюка, 8

18.10 -22.10.2021

08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

23.10.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

18.10.-23.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка Жовківської лікарні, вул. Львівська, 17

18.10.-23.10.2021

09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

23.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новий Розділ

Поліклініка Новороздільської міськлї лікарні, вул. Винниченка, 37

18.10.-22.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

23.10.2021

10.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги , вул. Чайковського, 12

18.10.-22.10.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

23-24.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Яворів

Народний дім м. Яворова, пл. Ринок, 7

18.10.-24.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали 883 457 осіб, з них – 382 602 другою дозою.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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