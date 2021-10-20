На Львівщині за добу зробили рекордну кількість Covid-щеплень

Протягом 19 жовтня у Львівській області від коронавірусної інфекції провакцинували понад 16,5 тисяч людей, що є новим рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вчора у Львівській області працювали 15 центрів вакцинації та 172 пункти щеплення. Там протягом 19 жовтня зробили 16 673 Covid-щеплення. Це є новим добовим рекордом області за кількістю зроблених щеплень. Зокрема, першу дозу отримали 11 250 осіб, другу – 5 423 осіб.

Найбільше щеплень проти коронавірусу зробили у Львівському районі – 9 436, у Стрийському районі – 1799 та у Дрогобицькому районі – 1204.

Загалом на Львівщині зробили 914 257 Covid-щеплень. Повністю провакцинованими в області, тобто дві дози вакцини отримали 392 667 осіб.

Реклама партнерів

Найчастіше мешканці Львівщини вакцинуються препаратами Coronavac та Pfizer.

Як записатися на Covid-вакцинацію?

Covid-щеплення можна отримати у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна через додаток Helsi. Отримати щеплення можна, дотримуючись живої черги. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури закладу охорони здоров’я, де працює пункт. Перелік та контакти – тут.

Важливо, для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

З графіком роботи центрів вакцинації Львівщини на 18-24 жовтня можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, через посилення карантинних обмежень у Львові зросла кількість охочих зробити щеплення проти коронавірусної інфекції. У центрах вакцинації вишикувалися довжелезні черги із охочих.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.