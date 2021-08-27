Давати згоду на посмертне донорство можна буде через «Дію»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував створення у «Дії» окремої опції, за допомогою якої українці зможуть дати згоду на посмертне донорство органів. Про це очільник МОЗ розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Міністерства охорони здоров’я і цифрової трансформації зараз працюють над тим, аби спростити процедуру надання згоди українців та посмертну трансплантацію. Таку опцію збираються додати в кабінет громадянина у додатку «Дія».

«Там має з’явитися розділ, в якому кожен, хто ухвалить рішення про найвищий прояв жертовності, зможе за свого життя залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не має бачити, поки людина жива. Навіть лікарі. Водночас інформація має стати доступною, якщо цій людині констатовано смерть мозку, і трансплант-координатор формує картку потенційного донора в Єдиній державній інформсистемі трансплантації. Коли ці роботи будуть завершені, ми розпочнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів», – розказав Віктор Ляшко.

Зауважимо, пересадка органів від посмертного донора в Україні стала можливою після прийняття Верховною Радою у 2018 році відповідного закону. Він передбачає, що громадянин може погодитися на посмертне донорство чи відмовитися від нього.

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Якщо людина дає згоду стати донором після своєї смерті, то цю інформацію обов’язково вносять до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Також можна обрати «довірену особу», яка дасть відповідь після смерті потенційного донора. Водночас органи не використовуватимуть для операцій, якщо людина за життя була проти або не дозволили її родичі.

Нагадаємо, дорослим пацієнтам пересадку органів у Львові робить лікарня швидкої допомоги. Торік при медзакладі відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Як на початку 2020 року у Львові зароджувалась трансплантологія, читайте у матеріалі «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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