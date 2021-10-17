У Львові другу дозу Covid-вакцини отримали понад 160 тисяч людей

Два необхідні щеплення отримали понад 164 тисячі мешканців Львова, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Станом на неділю, 17 жовтня, у Львові covid-щеплення за останню добу зробили 3435 людям. З них 886 особам ввели другу дозу, тому всі вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

За останню добу у Львові щеплено:

вакциною «AstraZeneca» – 166 осіб (з них 2-ою дозою 29 осіб);

вакциною «CoronaVac» – 647 осіб (з них 2-ою дозою 105 осіб);

вакциною «Pfizer» – 2622 особи (з них 2-ою дозою 752 особи).

Загалом хоча б одне щеплення вже отримали понад 212 тисяч львів’ян.

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Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Детальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 17 жовтня можна переглянути тут.

Наразі проти коронавірусу провакциновано майже 6,2 мільйона українців. Такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, із 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

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