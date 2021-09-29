Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні досі найгірший у Європі

Попри нарощування темпів щеплення, Україна продовжує пасти задніх за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.
До ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:
- Португалія – 84.0%
- Мальта – 83.3%
- Іспанія – 77.8%
- Ісландія – 77.2 %
- Данія – 75.1%
- Ірландія – 74.9%
- Бельгія – 73.3%
- Норвегія – 67.9%
- Сан-Марино – 67.7%
- Італія – 67.6%
- Великобританія – 67.2%
- Франція – 66.0%
- Ґренландія – 65.7%
- Люксембург – 65.1%
- Німеччина – 64.4%
Україна у Європі залишається абсолютним аутсайдером за рівнем вакцинації. Загалом в українцям здійснено понад 12.5 млн доз вакцини і лише 5.57 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить всього 12.5% усього населення нашої країни.
Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано:
- Чорногорія – 33.8%
- РФ – 29.0%
- Румунія – 27.5%
- Косово – 27.4%
- Албанія – 27.3%
- Молдова – 21.6%
- Білорусь – 16.0%
- Болгарія – 15.5%
- Боснія і Герцеговина – 12.9%
- Україна – 12.5%
У світовому рейтингу Україна знаходиться в районі 15-го десятку, і найближче до нас – Пакистан, де від коронавірусу провакциновано 12.7% населення, а позаду Бангладеш, де повну вакцинацію завершило 10.5 % людей.
Раніше Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.
Нагадаємо також, що у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.
Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.
У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.
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Андрій Котенський