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Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні досі найгірший у Європі

Андрій Котенський

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Попри нарощування темпів щеплення, Україна продовжує пасти задніх за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.

До ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:

  1. Португалія – 84.0%
  2. Мальта – 83.3%
  3. Іспанія – 77.8%
  4. Ісландія – 77.2 %
  5. Данія – 75.1%
  6. Ірландія – 74.9%
  7. Бельгія – 73.3%
  8. Норвегія – 67.9%
  9. Сан-Марино – 67.7%
  10. Італія – 67.6%
  11. Великобританія – 67.2%
  12. Франція – 66.0%
  13. Ґренландія – 65.7%
  14. Люксембург – 65.1%
  15. Німеччина – 64.4%

Україна у Європі залишається абсолютним аутсайдером за рівнем вакцинації. Загалом в українцям здійснено понад 12.5 млн доз вакцини і лише 5.57 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить всього 12.5% усього населення нашої країни.

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Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано:

  1. Чорногорія – 33.8%
  2. РФ – 29.0%
  3. Румунія – 27.5%
  4. Косово – 27.4%
  5. Албанія – 27.3%
  6. Молдова – 21.6%
  7. Білорусь – 16.0%
  8. Болгарія – 15.5%
  9. Боснія і Герцеговина – 12.9%
  10. Україна – 12.5%

У світовому рейтингу Україна знаходиться в районі 15-го десятку, і найближче до нас – Пакистан, де від коронавірусу провакциновано 12.7% населення, а позаду Бангладеш, де повну вакцинацію завершило 10.5 % людей.

Раніше Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

Нагадаємо також, що у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

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