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Штам коронавірусу «Дельта»: експерт назвав три форми зараження

Аліса Белей

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Експерт розповів про три форми зараження штамом коронавірусу «Дельта». Разом з тим, специфічних симптомів, характерних для цього варіанту коронавірусу майже немає. Про це пише РБК-Україна, з посиланням на коментар президента асоціації анестезіологів, професора Сергія Дуброва.

Він виділив три стани, які супроводжують випадки штаму коронавірусу «Дельта» в Україні:

  • 1 форма – з температурою, із загальною і м’язовою слабкістю, з болем в суглобах, з нежитю і головним болем. Цей стан спостерігається при більшості вірусних респіраторних інфекціях;
  • 2 форма – це прояв у вигляді розладу шлунково-кишкового тракту, зокрема з діареєю, болем в шлунку. Але такий перебіг зустрічається не часто – в близько 10-15% всіх випадків, причому найчастіше – у дітей;
  • 3 форма – це субфебрильна температура 37.1-37.3, помірна слабкість, риніт, сильні виділення з носа. Ця форма найнебезпечніша, але вона також не особливо поширена.

Ця форма становить особливу загрозу, бо людина продовжує контактувати з іншими людьми, відвідувати громадські місця, пересуватися громадським транспортом, при цьому бувши джерелом зараження оточення.

Експерт пояснив, що симптоми при варіанті “Дельта” починають проявлятися протягом першого тижня після інфікування. Але в більшості випадків його інкубаційний період триває дві доби.

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Нагадаємо, на Львівщині один пацієнт помер від ускладнень, викликаних штамом коронавірусу «Дельта».

Додамо, станом на 26 вересня на Львівщині виявили понад 50 випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Зауважимо, медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює Львівщиною.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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