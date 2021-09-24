Львівські лікарі вперше за 20 років провели посмертну трансплантацію рогівки ока

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше за останні 20 років провели посмертну трансплантацію рогівки ока. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Нову рогівку отримав 69-річний Ігор із Івано-Франківська. Після прооперованої катаракти три місяці тому у нього проявилася бульозна кіротопатія – його рогівка почала мутніти і він уже не міг бачити на одне око. Повернути зір могла трансплантація.

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«Операція пройшла успішно. Тривала близько однієї години. На Ігора чекає тривалий процес реабілітації. Після операції він мріє знову бачити своїх онуків, збирати гриби та грати у футбол. Тож бажаємо міцного здоров’я та швидкого одужання», – розповідають у лікарні швидкої допомоги.

Донором рогівки ока став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Окрім Ігоря, він врятував ще п’ять життів.

Трансплантацію провів керівник Львівського міського медичного центру «Мікрохірургія ока» професор Ігор Новицький, йому асистував завідувач обласного офтальмологічного центру Мар’ян Сарахман.

Нагадаємо, торік при лікарні швидкої допомоги відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Також ліцензії на пересадку органів нещодавно отримали дві дитячі лікарні у Львові.

Із оновленими тарифами на пересадку органів в Україні можна ознайомитися тут.

Додамо, що у МОЗ анонсували створення у «Дії» окремої опції, за допомогою якої українці зможуть дати згоду на посмертне донорство органів.

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: лікарня швидкої медичної допомоги