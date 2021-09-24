Covid на Львівщині: 715 нових хворих, ще 10 померли

Станом на ранок п’ятниці, 24 вересня, на Львівщині 147 158 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 715 нових хворих, ще 10 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 23 вересня на Львівщині лабораторні центри провели 1636 ПЛР-тестів, з яких 715 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 307 львів’ян. . Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщині підтверджено 147 158 випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень інфекції померла 3821 людина (+ 10 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 136 093 пацієнти (+ 157 за останню добу).

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

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Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу з 23 вересня. Працювати у звичному режимі зможуть лише 14% шкіл області. У Львові навчання в очному режимі продовжать з десяток шкіл, де є належний рівень вакцинації педагогів, у всіх решта школах і садках нещеплені педагоги мають мати негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом шести місяців хворобу.

Аби підняти рівень імунізації проти коронавірусу, 22 вересня в низці шкіл, де є низький показник вакцинації, працювали пункти щеплення.

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