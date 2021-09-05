США прислали Україні інноваційні ліки від COVID-19

Американська благодійна організація Direct Relief прислала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків, який складається з лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, повідомляє МОЗ на своєму каналі у Telrgram.

Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж проходитиме розмитнення та транспортування у 24 області України.

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Розподіл ліків координуватиме МОЗ України.

Загальна вартість препаратів становить близько 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Крім цього, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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