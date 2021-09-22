МОЗ хоче ввести обов'язкову вакцинацію проти Covid-19

У середу, 22 вересня Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про введення обов’язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників. Про це пише Главком, з посиланням на засіданні уряду.

Міністр підкреслив, що обов’язкова вакцинація цілком законна. Зокрема, це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

«За результатами урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов’язкової профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби Covid-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих державних адміністрацій», – сказав Ляшко.

Ляшко також підкреслив, що Європейський суд з прав людини підтвердив законність обов’язкової вакцинації і її відповідність конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

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Він зазначив, що визначення переліку працівників, які мають пройти обов’язкову вакцинацію, належать до повноважень МОЗ.

«Прошу підтримати відповідне протокольне доручення, що дозволить реалізувати цю функцію та зробити ще один, ефективний крок у подоланні коронавірусної хвороби», – додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 21 вересня у всіх областях України, окрім Закарпатської та Кіровоградської, перевищений показник захворюваності на коронавірус.

Рівень захворюваності не повинен перевищувати коефіцієнт 75 на 100 тисяч населення. Однак, у низки областей він є більшим у декілька разів. Так, на Луганщині він становить 357, на Буковині – 349, у Тернопільській області – 226.

22 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 6754 нових випадків коронавірусу. Померли 105 українців, тоді як одужали понад дві тисячі хворих.

У МОЗ говорили, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі й на Львівщині.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.