У лікарнях Львівщини більшає пацієнтів із Covid

Станом на 19 вересня у стаціонарах лікарень Львівської області перебуває понад 1200 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 17 вересня у Львівській області госпіталізували 106 осіб із коронавірусною інфекцією. Наразі в стаціонарах лікарень перебуває 1215 хворих на Covid. Лікарні на 36,99% заповнені пацієнтами.

В реанімаціях перебуває 85 людей, з них до апаратів штучної вентиляції легень підключені 20 пацієнтів.

Наразі хворих шпиталізують до дев’ятьох лікарень на Львівщині, ще п’ять наразі пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові навіть готуються розгортати додаткові ліжка.

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Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 282

у Центрі легеневого здоров’я – 204

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 187

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 141

у Стебницькій міській лікарні – 131

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 98

у Стрийській міській лікарні – 80

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 78

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 14

у Рудківській лікарні – 0

у Сокальській центральній районній лікарні – 0

у Жидачівській центральній районній лікарні – 0

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 0

Нагадаємо, на Львівщині протягом останніх тижнів почала зростати захворюваність на коронавірус. Протягом 18 вересня в області виявили 246 нових хворих на Covid.

Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій в Україні, тому не виключено, що тут можуть запровадити «помаранчеву» карантинну зону.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували і першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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