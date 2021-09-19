У лікарнях Львівщини більшає пацієнтів із Covid

Станом на 19 вересня у стаціонарах лікарень Львівської області перебуває понад 1200 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом 17 вересня у Львівській області госпіталізували 106 осіб із коронавірусною інфекцією. Наразі в стаціонарах лікарень перебуває 1215 хворих на Covid. Лікарні на 36,99% заповнені пацієнтами.
В реанімаціях перебуває 85 людей, з них до апаратів штучної вентиляції легень підключені 20 пацієнтів.
Наразі хворих шпиталізують до дев’ятьох лікарень на Львівщині, ще п’ять наразі пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові навіть готуються розгортати додаткові ліжка.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 282
- у Центрі легеневого здоров’я – 204
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 187
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 141
- у Стебницькій міській лікарні – 131
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 98
- у Стрийській міській лікарні – 80
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 78
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 14
- у Рудківській лікарні – 0
- у Сокальській центральній районній лікарні – 0
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 0
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 0
Нагадаємо, на Львівщині протягом останніх тижнів почала зростати захворюваність на коронавірус. Протягом 18 вересня в області виявили 246 нових хворих на Covid.
Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.
Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій в Україні, тому не виключено, що тут можуть запровадити «помаранчеву» карантинну зону.
Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували і першу смерть від цього штаму.
Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.
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Вероніка Рой