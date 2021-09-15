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У covid-лікарнях на Львівщині лежать понад 900 хворих

Наталя Дуляба

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На лікуванні у стаціонарах на Львівщині перебувають вже понад 900 хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень зросла до 27%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на 15 вересня коронавірус діагностували ще 294 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 117 хворих, ще 1016 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 909 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, хоча у п’ятницю, 10 вересня, у лікарнях лежали 618 людей. У реанімації зараз – 72 хворих, 22 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

Наразі хворих шпиталізують до дев’ятьох лікарень на Львівщині, ще п’ять наразі пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові навіть готуються розгортати додаткові ліжка.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 27,6% і виглядає таким чином:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 238
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 164
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 159
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 134
  • Стебницька міська лікарня – 59
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 52
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 45
  • Стрийська міська лікарня – 42
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 16
  • Рудківська лікарня – 0
  • Сокальська ЦРЛ – 0
  • Жидачівська ЦРЛ – 0
  • Пустомитівська ЦРЛ – 0
  • Перемишлянська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, захворюваність на коронавірус на Львівщині почала рости із кінця серпня. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Дельта». Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Досі штам «Дельта» виявили  у 24 мешканців області, під підозрою – ще 30 осіб. Втім медики переконані, що цей штам вже активно циркулює областю.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Через ріст захворюваності на коронавірус в Україні планують посилити карантин. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити «помаранчеву» зону.

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