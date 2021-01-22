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На Львівщині менше 5% вчителів вміють працювати з учнями онлайн

Наталя Дуляба

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Лише 1500 із 35 000 вчителів Львівщини навчились працювати з учнями через онлайн-платформи. Про це у п’ятницю, 22 січня, повідомив директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Через коронавірус дистанційну форму навчання у школах Львівщини почали впроваджувати ще навесні минулого року. Втім більше ніж за пів року менше 5% вчителів зуміли освоїти платформи для онлайн-роботи з учнями.

Очільник обласного департаменту освіти визнає, що цей показник не є задовільним, але запевняє, що педагогів й надалі активно навчатимуть роботі за допомогою онлайн-платформ.

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«Ми розуміємо, що ефективність відділеного навчання не є такою доброю, якою ми б хотіли її бачити. Вже більше пів року ми навчаємо вчителів працювати з платформами для дистанційного навчання учнів. Такі навчання цього року ми будемо продовжувати, адже з 35 000 вчителів на Львівщині змогли навчити тільки 1500. Тобто треба ще дуже багато докласти зусиль», – відзначив Олег Паска.

Водночас посадовець відзначив, що такі навики онлайн-роботи будуть актуальними завжди, а не лише під час пандемії Covid-19.

«Звісно, ми сподіваємося, що Covid мине швидко, але не варто забувати й про сезонні епідемії грипу. Тому аби не втрачати час, вчителі мають володіти такими онлайн-платформами, щоб при потребі відразу переходити на дистанційне навчання», – сказав Олег Паска.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у березні торік учні пішли на карантин. Згодом у школах Львова та області почали вводити дистанційне навчання, відтак навчальний рік 2019/2020 завершили онлайн та без традиційних останніх дзвоників.

Згодом соцопитування показало, що доступу до онлайн-навчання навесні не мали 14% українських школярів.

У Львові вчителі ще влітку минулого року проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації, аби вміти працювати з учнями онлайн.

Новий навчальний рік школярі розпочали 1 вересня. Втім форма навчання залежаить від того, в якій карантинній зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчаються виключно онлайн.

Як писав Львівський портал, через «червону зону» окремі школи області неодноразово переходили на дистанційне навчання.

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