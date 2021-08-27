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73% освітян Львівщини отримали першу дозу Covid-вакцини

Вероніка Рой

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У Львівській області 73% освітян отримали першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу 27 серпня повідомив керівник департаменту освіту і науки Львівської ОДА Олег Паска.

За його словами, вакцинація освітян від коронавірусу на Львівщині має хороші показники. Загалом провакциновано першою дозою 73% працівників освіти. Разом з тим, є школи, де цей показник сягає 86%.

«Станом на 26 серпня 73% освітян пройшли першу вакцинацію. Це дуже високий показник і ми сподіваємося, що цей показник сягне 80% до початку навчального року. Є у нас, наприклад, школа № 100 для дітей із проблемами зору, де провакциновано 86% вчителів. Звичайно, маємо школи, де є проблеми, там низькі відсотки вакцинації», – зауважує Олег Паска.

Він зауважив, що у разі переходу Львівщини червоного карантинного рівня епідемічної безпеки, працюватимуть тільки ті школи, де від коронавірусу щеплено 80% персоналу.

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«Якщо у школі буде менше 80% вакцинованих вчителів і область потрапляє до «червоної зони», тоді вона змушена перейти на відділене навчання. Дистанційне навчання показує свої результати, але вони ще не такі, які б ми хотіли. З огляду на це, ми рекомендуємо вчителям вакцинуватися», – додає Олег Паска.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки заявили, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання.

Про те, як починатимуть навчання університети Львова, читайте за посиланням.

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