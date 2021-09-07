Чому госпіталізованим пацієнтам із Covid доводилось купувати ліки. Пояснення ЛОДА

Навесні під час останньої хвилі Covid-19 важкохворим пацієнтам у деяких стаціонарах на Львівщині доводилось купувати дороговартісні ліки, оскільки у лікарнях їх не було. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Під час весняної хвилі коронавірусу деякі мешканці Львівщини скаржились, що їм, лежачи у стаціонарі на лікуванні, доводилось власним коштом купувати дороговартісні медикаменти.

Це вони робили, незважаючи на те, що медзаклад мав укладений відповідний договір із Нацслужбою здоров’я, що гарантує надання безкоштовної допомоги хворим на коронавірус, включаючи й медикаментозне забезпечення.

У ЛОДА своєю чергою пояснюють: такі випадки не були масовими і стосувались виключно важкохворих на коронавірус пацієнтів.

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«Так, справді, протягом попередньої хвилі коронавірусу ми фіксували випадки, коли пацієнти власним коштом купували деякі медикаменти. Ми проводили відповідні розслідування. Це були окремі важкі випадки, коли коштів, закладених у covid-пакет НСЗУ, було недостатньо, тому пацієнтам доводилось купувати деякі препарати. Але якщо говорити про базові медикаменти, які потребували пацієнти, зокрема ремдисивір [антивірусний препарат, розроблений для лікування Еболи], то вони були розподілені завдяки централізованим поставкам. Ключовими препаратами, які є вкрай є необхідні при лікуванні хворих на Covid-19 у стаціонарах, медзаклади Львівської області були забезпечені», – пояснив під час пресконференції 6 вересня Орест Чемерис.

Водночас головний медик Львівщини запевнив, що з керівниками лікарень була проведена роз’яснювальна робота, тому випадків, коли covid-пацієнтам у стаціонарі дають список препаратів, які треба купити, більше повторитись не повинно.

Нагадаємо, остання хвиля коронавірусу на Львівщині була у березні-квітні. Тоді стаціонари були переповнені хворими, медики працювали у посиленому режимі. Також був встановлений рекорд із кількості госпіталізованих – 351 людина за добу. До львівської лікарні швидкої допомоги навіть утворювались черги із карет «швидкої», які привезли нових пацієнтів.

Тим часом захворюваність на коронавірус на Львівщині почала рости із кінця серпня. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Дельта». Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування «Дельтою». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. Також в області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

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