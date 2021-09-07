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6 вересня на Львівщині від коронавірусу щепили понад сім тисяч людей

Аліса Белей

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Впродовж 6 вересня на Львівщині проти Covid-19 провакцинували 7434 особи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Мешканців Львівщини вакцинували такими препаратами:

  • «Pfizer» – 3 331 особа;
  • «Moderna» – 2849;
  • «Coronavac» – 937;
  • «Astra Zeneca» – 317.

У розрізі районів проти коронавірусу щеплення отримали:

  • Львів – 2650 ;
  • Львівський – 1278;
  • Яворівський – 311;
  • Червоноградський – 500;
  • Стрийський – 970;
  • Самбірський – 341;
  • Золочівський – 281;
  • Дрогобицький – 380;
  • Інші (обласні, приватні та відомчі заклади охорони здоров’я) – 723.

Загалом на Львівщині станом на сьогодні щепленні від ковіду отримали 607 365 (з них – 263 188 другою дозою): вакциною «Covieshield»   – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 91 153, «Coronavac» – 164 320, «Pfizer» – 187 345, «Moderna» – 126 144 особи.

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Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 7 вересня, на Львівщині виявили 165 нових хворих на коронавірус. При цьому 68 людей одужали та двоє померли від ускладнень.

У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Крім цього, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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