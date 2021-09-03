Львівщина наближається до «червоної» зони за одним із показників

У Львівській області фіксують негативну динаміку рівня госпіталізації з діагнозом COVID-19. Станом на 2 вересня він складає понад 50%. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я.

Зауважимо, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Натомість у Львівській області динаміка COVID-госпіталізацій вже складає 54,4%.

У порівнянні з 1 вересня динаміка була вдвічі нижчою та становила 23,7%.

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Як зазначають у МОЗ, «червоний» рівень епіднебезпеки встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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