Covid в Україні: 2082 нових хворих, ще 54 померли

Станом на ранок суботи, 28 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 2082 нові випадки коронавірусу. Померли 54 українці, тоді як одужали більше тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 282 285 людей. Протягом п’ятниці, 27 серпня, діагноз встановили ще 2082 новим хворим, серед них 35 медиків та 108 дітей.

Одужали за останню добу 1025 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 54 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Реклама партнерів

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 686 людей, натомість одужали 2 205 707 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 266/20104

Львівська – 189/6769

Харківська – 187/7683

Донецька – 157/4093

Одеська – 155/4247

Дніпропетровська – 130/7697

Чернівецька – 121/1494

Чернігівська – 84/2606

Запорізька – 84/3893

Київська – 68/7365

Луганська – 65/2061

Херсонська – 63/2767

Івано-Франківська – 60/2805

Тернопільська – 57/1883

Черкаська – 56/4686

Сумська – 47/4337

Рівненська – 41/1950

Житомирська – 41/3364

Вінницька – 40/3338

Хмельницька – 40/3954

Миколаївська – 39/2592

Полтавська – 38/4288

Кіровоградська – 22/1634

Волинська – 21/1191

Закарпатська – 11/2315.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.