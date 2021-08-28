Covid в Україні: 2082 нових хворих, ще 54 померли

Станом на ранок суботи, 28 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 2082 нові випадки коронавірусу. Померли 54 українці, тоді як одужали більше тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 282 285 людей. Протягом п’ятниці, 27 серпня, діагноз встановили ще 2082 новим хворим, серед них 35 медиків та 108 дітей.
Одужали за останню добу 1025 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 54 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 53 686 людей, натомість одужали 2 205 707 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 266/20104
- Львівська – 189/6769
- Харківська – 187/7683
- Донецька – 157/4093
- Одеська – 155/4247
- Дніпропетровська – 130/7697
- Чернівецька – 121/1494
- Чернігівська – 84/2606
- Запорізька – 84/3893
- Київська – 68/7365
- Луганська – 65/2061
- Херсонська – 63/2767
- Івано-Франківська – 60/2805
- Тернопільська – 57/1883
- Черкаська – 56/4686
- Сумська – 47/4337
- Рівненська – 41/1950
- Житомирська – 41/3364
- Вінницька – 40/3338
- Хмельницька – 40/3954
- Миколаївська – 39/2592
- Полтавська – 38/4288
- Кіровоградська – 22/1634
- Волинська – 21/1191
- Закарпатська – 11/2315.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».
Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.
Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.
Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.
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Наталя Дуляба