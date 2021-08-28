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На Львівщині – майже дві сотні нових хворих на Covid

Наталя Дуляба

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Станом на ранок суботи, 28 серпня, на Львівщині виявили 189 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали лише 39 людей, ще троє померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 139 546 людей.

Протягом п’ятниці, 27 серпня, лабораторні центри провели 1312 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 189, тобто 14% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 93 особи – львів’яни.

За даними ЛОДА, нових хворих виявили у таких районах: Львівський – 119 (м. Львів – 93), Яворівський – 23, Самбірський – 16, Стрийський – 13, Дрогобицький – 12, Золочівський – 5 та Червоноградський – 1.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3714 людей (+3 за останню добу). Побороти недугу зуміли 134 576 пацієнт (+39 за минулу добу).

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Днями на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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