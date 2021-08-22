В Україні виявили 1003 випадки коронавірусу за добу

За минулу добу, 21 серпня, в Україні зафіксували 1 003 нові випадки коронавірусу. При цьому 2366 людей одужали, а 25 пацієнтів померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу протестовано: методом ПЛР – 15 850 осіб, методом ІФА – 2 233 особи, експрес-тестами – 20 019 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 274 561 особа, одужало – 2 200 999 осіб, летальних випадків – 53 457, проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

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