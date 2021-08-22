В Україні виявили 1003 випадки коронавірусу за добу

За минулу добу, 21 серпня, в Україні зафіксували 1 003 нові випадки коронавірусу. При цьому 2366 людей одужали, а 25 пацієнтів померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу протестовано: методом ПЛР – 15 850 осіб, методом ІФА – 2 233 особи, експрес-тестами – 20 019 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 274 561 особа, одужало – 2 200 999 осіб, летальних випадків – 53 457, проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.
Нагадаємо, ще на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності. Загалом по усій Україні понад 520 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».
Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.
Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка