Covid в Україні: за добу померли 38 людей

За минулу добу, 20 серпня, в Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусу. При цьому одужали 763 людини, а 38 хворих померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

За добу протестувли методом ПЛР – 27 444 особи, методом ІФА – 8 462 особи, експрес-тестами – 20 019 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 273 558 осіб, одужало 2 200 763 особи, летальних випадків – 53 432, проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

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Нагадаємо, ще на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже наприкінці серпня в Україні очікують новий спалах захворюваності. Загалом по усій Україні 143 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою».

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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