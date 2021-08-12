На Львівщині – 61 новий хворий на коронавірус

Станом на ранок четверга, 12 серпня, на Львівщині виявили 61 нового хворого на Covid-19, тоді як одужали лише 18 людей, померлих за минулу добу немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 597 людей.

Протягом середи, 11 серпня, лабораторні центри провели 934 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 61, тобто майже 7% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 28 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3701 людина (+0 за останню добу). Побороти недугу зуміли 134 104 пацієнтів (+18 за минулу добу).

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Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Водночас в області кілька місяців поспіль є рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають менше 150 пацієнтів, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

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