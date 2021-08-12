ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині – 61 новий хворий на коронавірус

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок четверга, 12 серпня, на Львівщині виявили 61 нового хворого на Covid-19, тоді як одужали лише 18 людей, померлих за минулу добу немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 597 людей.

Протягом середи, 11 серпня, лабораторні центри провели 934 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 61, тобто майже 7% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 28 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3701 людина (+0 за останню добу). Побороти недугу зуміли 134 104 пацієнтів (+18 за минулу добу).

Реклама партнерів

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам виявили вже у сімох мешканців області.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Водночас в області кілька місяців поспіль є рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають менше 150 пацієнтів, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів