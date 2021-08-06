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Covid молодшає. Лікар розповів, пацієнти якого віку найчастіше потрапляють у стаціонар

Вероніка Рой

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У стаціонарі Львівської інфекційній лікарні найбільше пацієнтів з коронавірусом віком від 25 до 45 років. Хоча ще декілька місяців тому переважала вікова категорія 35+. Про це у п’ятницю, 6 серпня. під час брифінгу повідомив лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Андрій Орфін, передає Львівський портал.

Саном на ранок 6 серпня у Львівській інфекційній лікарні на лікуванні з коронавірусом перебуває 42 мешканців області. Андрій Орфін повідомив, що вік цих хворих – абсолютно різний. Він каже, що зараз найменше пацієнтів віком 75+, хоча ще на початку пандемії таких хворих у стаціонарах було найбільше.

«Є багато пацієнтів від 25 до 45 років – це напевно найбільша частка. На другому місці – пацієнти від 60 до 75 років. Найменше на сьогодні старших пацієнтів від 75 років», – зазначив Андрій Орфін.

Медик зауважив, що стан пацієнтів, які доволі швидко звертають у стаціонари з Covid, важкий. Нині у інфекційній лікарні, за словами Андрія Орфіна, більшість хворих – кисневозалежні.

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«Особливістю є те, що попри швидке звернення у стаціонар, стан пацієнтів є досить важкий. Якщо півроку тому легенева недостатність розвивалася на 12 та 14 день, то зараз пацієнти наприкінці першого тижня вже мають важку легеневу недостатність і потребують подачу кисню», – додав медик.

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Проте останніми днями в області почали фіксувати незначне зростання кількості підтверджених випадків Covid. Так, у 5 серпня виявили 55 нових хворих, 6 серпня – 64.

Зауважимо, у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

Також у липні на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Втім усіх хворих перевели на амбулаторне лікування.  Зараз цей штам підозрюють ще у дев’ятьох мешканців області.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

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