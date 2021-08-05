ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині виявили ще 55 хворих на коронавірус

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок четверга, 5 серпня, на Львівщині виявили 55 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали лише 12 людей, ще четверо померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 325 людей.

Протягом середи, 4 серпня, лабораторні центри провели 921 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 55, тобто майже 6% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 34 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3696 людини (+4 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 986 пацієнти (+12 за минулу добу).

Реклама партнерів

Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці літа – на початку осені.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам підозрюють ще у дев’ятьох мешканців області.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Водночас в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 125 пацієнтів, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів