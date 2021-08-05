На Львівщині виявили ще 55 хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 5 серпня, на Львівщині виявили 55 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали лише 12 людей, ще четверо померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 138 325 людей.

Протягом середи, 4 серпня, лабораторні центри провели 921 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 55, тобто майже 6% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 34 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3696 людини (+4 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 986 пацієнти (+12 за минулу добу).

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Нагадаємо, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці літа – на початку осені.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Усіх пацієнтів вже перевели на амбулаторне лікування. Зараз цей штам підозрюють ще у дев’ятьох мешканців області.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Водночас в області – рекордно низька завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Під наглядом медиків зараз перебувають лише 125 пацієнтів, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів.

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