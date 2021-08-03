На Львівщині побільшало підозр на штам коронавірусу «Дельта»

У Львівській області штам коронавірусу «Дельта» підозрюють у дев’яти людей. Наразі зразки відправили у Київ та очікують результати. Про це під час брифінгу у вівторок, 3 серпня, повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, нещодавно на Львівщині штам «Дельта» підтвердили трьом мешканцям. Двоє жителів області до прояву ознак хвороби перебували у Великобританії, ще один – в Росії. Проте усіх пацієнтів вже виписали зі стаціонарів та перевели на амбулаторне лікування.

Також в області є ще дев’ять підозр на цей штам. Наразі на їх результати із Центру громадського здоров’я ще очікують.

«Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є шість підозр на штам «Дельта». Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я. Зазначу, люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії. Проте на сьогодні є випадки виявлення штаму «Дельта» у Туреччині, США. Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу «Дельта», – зауважила Наталія Іванченко.

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Вона нагадала, що з 5 серпня вступають в дію нові правила перетину кордону.

«В умовах небезпеки виникнення наступної хвилі коронавірусу, викликаної штамом «Дельта», на сьогодні єдиними дієвими інструментами захисту залишаються: вакцинація, використання масок, соціальна дистанція, та гігієна рук», – додала Наталія Іванченко.

Нагадаємо, загалом по усій Україні щонайменше 17 людям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». Також у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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