В Україні 916 людей підхопили covid

За минулу добу, 30 липня, в Україні виявили 916 нових випадків COVID-19. При цьому 510 людей одужали та ще 15 осіб померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстрували у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 252 785 осіб; одужало – 2 186 863 особи; летальних випадків – 52 945; проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.

За попередню добу протестували: методом ПЛР – 20 659 осіб, методом ІФА – 7 895 осіб, експрес-тестами – 13 992 особи.

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На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

На Львівщині також підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

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