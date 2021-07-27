Через штам «Дельта» ситуація з covid на Львівщині є нестійкою

Регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут назвав епідситуацію на Львівщині досить стабільною, але водночас нестійкою. Він пояснив це тим, що поширення небезпечного штаму covid «Дельта» може найближчим часом спровокувати зростання захворюваноcті. Про це він заявив під час брифінгу 27 липня, передає Львівський портал.

За минулу добу, 26 липня, коронавірус виявили у 25 мешканців Львівщини. При цьому діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 9 осіб. Скерували на самоізоляцію – 110 осіб. В реанімації перебуває 19 людей, з них на апаратах ШВЛ – 4.

Так, за словами Олега Когута, статистика захворюваності є стабільною, але кількість госпіталізації і пацієнтів, які перебувають в реанімації свідчить про те, що перебіг захворювання не завжди протікає легко, а часто виникають ускладнення.

Він зазначив, що епідситуація – нестійка, бо є передумови через які може зрости захворюваність. Зокрема, це поширення штаму «Дельта», що є на багато небезпечнішим, ніж штами, які фіксували раніше.

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«Ситуація є нестійка, бо на Львівщині вже виявили перші три випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта», а він є більш агресивним та небезпечним. Ним можуть хворіти і діти, що ми раніше не часто спостерігали і захворюваність серед дитячого населення була не велика. Також Дельта-штам дає більш важкі ускладнення та специфічний перебіг, що пов’язаний з ураженням шлунково-кишкового тракту», – пояснює Олег Когут.

Як повідомляв Львівський портал, наразі на Львівщині штам «Дельта» підтвердили трьом мешканцям, ще троє – чекають на результати дослідження. Мешканці, які підхопили штам коронавірусу «Дельта», одужують. Зокрема, одного пацієнта вже виписали із лікарні, ще двоє – на стаціонарному лікуванні, проте їх стан покращується.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Перші випадки зараження штамом «Дельта» в Україні зафіксували наприкінці червня. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що спеціальні лабораторні дослідження на виявлення штаму «Дельта» в Україні зараз проводить лише Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського у Києві. Тільки ця установа має дороговартісне обладнання, необхідне для таких аналізів. Також за домовленістю матеріали можуть скеровувати у референс-лабораторію ВООЗ.

У МОЗ нещодавно анонсували, що найближчим часом ВООЗ передасть державі спеціальні тести, за допомогою яких можна буде виявляти цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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