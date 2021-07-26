Перші випадки інфікування штамом «Дельта» на Львівщині: назвали симптоми хворих

Троє мешканців Львівщини, які підхопили штам коронавірусу «Дельта», одужують. Зокрема, одного пацієнта вже виписали із лікарні, ще двоє – на стаціонарному лікуванні, проте їх стан покращується. Про це 26 липня під час брифінгу повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, станом на сьогодні на Львівщині штам «Дельта» підтвердили трьом мешканцям, ще троє – чекають на результати дослідження. Двоє жителів області до прояву ознак хвороби перебували у Великобританії, ще один – в Росії.

Наталія Іванченко вважає, що інфікованих цим штамом може бути і більше.

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«Ми не знаємо, яка кількість їх реально. Ми маємо лише три підтверджених. Чому? Тому що обстежують наразі ті випадки, які мають епідеміологічний зв’язок з перебуванням в країнах, де циркулює високий рівень «Дельта» штаму коронавірусу. В аеропорту швидким тестом обстежили людей, що повернулися з Великої Британії, Росії. Люди, що мали позитивний антиген, були ізольовані, в подальшому обстежені та пройшли стаціонарне лікування», – каже вона.

Наразі троє мешканців Львівщини, які підхопили штам коронавірусу «Дельта» одужують. Одного пацієнта вже виписали із лікарні, ще двоє – на стаціонарному лікуванні, але вони мають позитивну динаміку.

Наталія Іванченко зазначила, що в усіх пацієнтів, що інфікували штамом «Дельта», спостерігалися загальні симптоми Covid.

«Якщо ми говоримо саме про трьох людей, у яких виявили штам «Дельта», то у них не спостерігалося якихось нових симптомів. Хоча, згідно із інформацією ВООЗ, ми знаємо, що клініка може дещо відрізнятися. Крім ураження легень, може бути ураження слухового апарату, розлади шлунково-кишкового тракту. Можливо, частіше спостерігатися тромбози. Але, у цих пацієнтів була температура, загальна слабість, погане самопочуття, пневмонія», – зазначає Наталія Іванченко.

Вона закликає мешканців області не зволікати та приходити на вакцинацію. Адже усі вакцини є ефективними проти штаму коронавірусу «Дельта»

«Єдине, що є публікації про те, що дещо знижена ефективність деяких вакцин проти цього штаму. Наприклад, якщо говоримо про вакцину Pfizer, то загалом її ефективність сягає 95%, при штамі «Дельта» – знижується до 88%. Але це число все одно високе. І однозначно вакциновані люди залишаться живими, і у них точно не буде важко перебігу, якщо захворіють», – додає керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Перші випадки зараження штамом «Дельта» в Україні зафіксували наприкінці червня. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що спеціальні лабораторні дослідження на виявлення штаму «Дельта» в Україні зараз проводить лише Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського у Києві. Тільки ця установа має дороговартісне обладнання, необхідне для таких аналізів. Також за домовленістю матеріали можуть скеровувати у референс-лабораторію ВООЗ.

У МОЗ нещодавно анонсували, що найближчим часом ВООЗ передасть державі спеціальні тести, за допомогою яких можна буде виявляти цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

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