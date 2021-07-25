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У реанімації на Львівщині лежать 20 covid-хворих

Наталя Дуляба

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У стаціонарах Львівської області лікують 136 пацієнтів із коронавірусом, 20 із них лежать у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на неділю, 25 липня, на Львівщині госпіталізували 136 хворих на коронавірус. Завантаженість стаціонарів становить лише 4,1%.

В реанімації лікують 20 пацієнтів, четверо під’єднані до апаратів ШВЛ.

Протягом минулої доби у лікарні забрали 6 жителів області, тоді як на самоізоляцію скерували 83 людей.

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Завантаженість лікарень на Львівщині зараз виглядає таким чином:

  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 41
  • Стрийська міська лікарня – 24
  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 20
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 20
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 16
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 7
  • Стебницька міська лікарня – 6
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 2.

Нагадаємо, на Львівщині виявили 19 нових хворих. Минулої доби в області ніхто не помер від ускладнень цієї недуги, але й ніхто не одужав.

Також на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта».

Через цей новий штам, який є вдвічі заразнішим, Львів уже раніше посилив карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від нього вакцина, читайте тут.

Як писав Львівський портал, із травня й дотепер ситуація із Covid-19 на Львівщині залишається стабільною. Однак у ЛОДА прогнозують підйом захворюваності вже наприкінці липня – початку серпня.

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