Львівщина встановила новий рекорд із covid-вакцинації

На Львівщині – новий рекорд за кількістю зроблених щеплень проти коронавірусу. За минулу добу провакцинували 8519 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, протягом п’ятниці, 23 липня, covid-щеплення отримали 8519 мешканців Львівщини. Це є новим добовим рекордом області за кількістю зроблених щеплень. Серед усіх щеплених другу дозу ввели 3342 людям, відтак вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

За даними мерії, у Львові минулої доби провакцинували 3497 людей, із них 1315 осіб отримали другу дозу препарату проти Covid-19.

Нагадаємо, дотепер найбільшою кількістю щеплень, які робили за добу на Львівщині, було 6820. Стільки прививок зробили протягом 15 липня. Хоча область має вийти на показник 10 000 щеплень на добу.

Реклама партнерів

Цими вихідними, 24-25 липня, у Львові та області щеплення проти коронавірусу можна зробити у 18 центрах вакцинації. Адреси та графік роботи – за цим посиланням.

На Львівщині перше щеплення проти коронавірусу зробили більше 186 тисячам людей, а ще майже 110 тисяч жителів вже є повністю провакциновані. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Як писав Львівський портал, за темпами вакцинації населення проти коронавірусу Львівщина посідає четверте місце в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.