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Львівщина встановила новий рекорд із covid-вакцинації

Наталя Дуляба

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На Львівщині – новий рекорд за кількістю зроблених щеплень проти коронавірусу. За минулу добу провакцинували 8519 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, протягом п’ятниці, 23 липня, covid-щеплення отримали 8519 мешканців Львівщини. Це є новим добовим рекордом області за кількістю зроблених щеплень. Серед усіх щеплених другу дозу ввели 3342 людям, відтак вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

За даними мерії, у Львові минулої доби провакцинували 3497 людей, із них 1315 осіб отримали другу дозу препарату проти Covid-19.

Нагадаємо, дотепер найбільшою кількістю щеплень, які робили за добу на Львівщині, було 6820. Стільки прививок зробили протягом 15 липня. Хоча область має вийти на показник 10 000 щеплень на добу.

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Цими вихідними, 24-25 липня, у Львові та області щеплення проти коронавірусу можна зробити у 18 центрах вакцинації. Адреси та графік роботи – за цим посиланням.

На Львівщині перше щеплення проти коронавірусу зробили більше 186 тисячам людей, а ще майже 110 тисяч жителів вже є повністю провакциновані. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Як писав Львівський портал, за темпами вакцинації населення проти коронавірусу Львівщина посідає четверте місце в Україні.

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