На Львівщині працюватимуть 18 центрів вакцинації: графік та локації

У Львівській області з 22 до 25 липня працюватимуть 18 центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики.

18 центрів вакцинації функціонуватимуть у Львові, Бродах, Буську, Дрогобичі, Жовкві, Золочеві, Красному, Новому Роздолі, Новояворівську, Трускавці, Самборі, Стрию та Червонограді.

Мешканці можуть записатись на вакцинацію за номером телефону або посиланням на електронну чергу.

Графіки та локації центрів вакцинації:

Реклама партнерів

м. Львів

Стадіон «Львів Арена», м.Львів, вул. Стрийська, 199

24-25.07.21 з 10.00 год. до 15.00 год.

https://bit.ly/3io603Q

ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

23.07.2021 – 10:00-15:00;

24-25.07.21 з 10.00 год. до 15.00 год.

https://bit.ly/3rz66tP

ЛКП “Культурно-освітній центр ім. О.Довженка” (Сихів) (м.Львів, проспект Червоної Калини, 81)

23.07.2021 – 10:00-15:00;

24-25.07.21 з 10.00 год. до 15.00 год.

https://bit.ly/3zgsvhT

ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

24-25.07.21 з 10.00 год. до 15.00 год.

https://bit.ly/3iwPQoM

Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б

24-25.07.21 з 10.00 год. до 15.00 год.

https://bit.ly/3rn3fUn

IQMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 15

24-25.07.21 з 10.00 год. до 15.00 год.

https://bit.ly/2UnYzlo

м.Броди

Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)

24.07.21 з 10:00 до 14:00

096-382-21-81

м.Буськ

Приміщення Буської міської ради (м.Буськ, вул. Львівська, 2)

25.07.21 з 11.00 год. до 14.00 год.

096-611-39-69

м.Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)

22-23.07.2021 – 09:00-15:00;

24-25.07.21 з 09.00 год. до 17.00 год.

098-35-56-916 (районна бригада/097-242-99-17 (міська бригада/кол-центр-067-260-01-30)

м.Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

24.07.2021 з 09:00 до 14:00 год.

03252-21-394

м.Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

24-25.07.21 з 10.00 год. до 14.00 год.//03265-4-25-85

смт.Красне

Красненська міська лікарня (смт Красне, вул.Золочівська, 10)

24.07.21 з 10.00 год. до 13.00 год.

068-844-33-20

м.Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)

24.07.2021 з 10:00 до 14:00 год.

03261-3-06-66

м.Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)

24.07.21 з 09:00 год. до 14:00 год.

097-85-136-71/03256-41-154

м.Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

24-25.07.21 з 09.00 год. до 15.00 год.

Нагадаємо, що в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Також вже цієї п’ятниці усі охочі зможуть отримати щеплення вакциною «Moderna» – у центрах вакцинації у ТЦ «Форум Львів» та Центрі Довженка.

У Львівській області вже провели понад 265 Covid-щеплень. Одну дозу вакцини отримали 170 702 людей, дві дози — 94 405 людей.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.