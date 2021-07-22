Львівщина тримається серед лідерів covid-вакцинації в Україні

За темпами вакцинації населення проти коронавірусу Львівщина залишається однією з областей-лідерів в Україні. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

За офіційними даними МОЗ, станом на 22 липня щеплення проти коронавірусу отримали 2,84 мільйона українців. Водночас понад 1,5 млн громадян отримали дві необхідін дози вакцини, відтак є повністю провакциновані проти Covid-19.

У міністерстві виділяють п’ять лідерів covid-вакцинації в Україні, серед них досі є Львівщина. Йдеться про області, де найбільше людей отримали і першу, і другу дози вакцини:

м. Київ – 434 510 (+14 158 за минулу добу)

Дніпропетровська область – 235 892 (+3 126 за минулу добу)

Київська область – 182 147 (+3 895 за минулу добу)

Львівська область – 177 325 (+3 589 за минулу добу)

Харківська область – 167 666 (+3 470 за минулу добу)

Також протягом 21 липня Україна встановила новий рекорд із вакцинації. Загалом за добу в регіонах зробили 120 090 щеплень (54 568 із них були для громадян другою дозою).

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Щодо вакцин, то найбльше щеплень в Україні зроблено американською Pfizer (більше 1 млн щеплень), слідом йде китайська CoronaVac (90 2308 щеплень), індійською Covishield (487 187 щеплень), AstraZeneca (362 377 щеплень), американською Moderna, яку поставили зовсім нещодавно, – 13 062 щеплення.

Відзначимо, що, незважаючи на офіційну статистику, рівень вакцинації проти коронавірусу в Україні все ще є одним із найгірших в Європі.

Нагадаємо, на Львівщині вже майже 100 тисяч мешканців повністю провакцинувались проти коронавірусу, ще понад 173 тисячі людей отримали перше щеплення. Загалом в області щепити половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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