На Львівщині зробили рекордну кількість covid-щеплень за добу

У четвер, 15 липня, на Львівщині провакцинували 6820 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

Загалом станом на п’ятницю, 16 липня, в області провакцинували 248 613 осіб, при цьому 86 024 людей вже отримали дві дози вакцини, тобто повністю завершили процес імунізації.

Зокрема, у Львівській області щеплення вакциною Covieshield отримали 38 403 особи, Astra Zeneca – 60 512, Coronavac – 87 905, Pfizer – 61 793.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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Додамо, що в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Найближчим часом у центрах вакцинації на Львівщині почнуть використовувати й американську Pfizer. Пріоритетною групою будуть люди похилого віку та особи зі супутніми хворобами.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Додамо, що в Україні протягом 15 липня провели 117 376 щеплень від коронавірусної інфекції, що є новим рекордом.

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