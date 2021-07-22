Коронавірус виявили ще в 726 українців

Станом на ранок четверга, 22 липня, в Україні лабораторно підтвердили 726 нових випадків коронавірусу. Помер 21 українець, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 246 656 людей. Протягом середи, 21 липня, діагноз встановили ще 726 новим хворим, серед них 22 медики та 54 дитини.
Одужав за останню добу 501 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 21 хворий.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 790 людей, натомість одужали 2 183 003 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 246/14158
- Донецька обл. – 44/2030
- Одеська обл. – 42/3590
- Харківська обл. – 41/3470
- Сумська обл. – 37/1888
- Херсонська обл. – 35/1302
- Запорізька обл. – 34/1970
- Луганська обл. – 31/635
- Полтавська обл. – 26/3745
- Львівська обл. – 24/3589
- Черкаська обл. – 23/2781
- Вінницька обл. – 22/2167
- Миколаївська обл. – 19/2297
- Чернігівська обл. – 15/2439
- Івано-Франківська обл. – 14/749
- Дніпропетровська обл. – 13/3126
- Житомирська обл. – 11/1599
- Закарпатська обл. – 9/2279
- Київська обл. – 9/3895
- Хмельницька обл. – 9/1250
- Чернівецька обл. – 7/2004
- Тернопільська обл. – 6/798
- Рівненська обл. – 5/1125
- Кіровоградська обл. – 3/1339
- Волинська обл. – 1/1297.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.
На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.
Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.
В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.
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Наталя Дуляба