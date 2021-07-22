Коронавірус виявили ще в 726 українців

Станом на ранок четверга, 22 липня, в Україні лабораторно підтвердили 726 нових випадків коронавірусу. Помер 21 українець, тоді як одужали пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 246 656 людей. Протягом середи, 21 липня, діагноз встановили ще 726 новим хворим, серед них 22 медики та 54 дитини.

Одужав за останню добу 501 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 21 хворий.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Реклама партнерів

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 790 людей, натомість одужали 2 183 003 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 246/14158

Донецька обл. – 44/2030

Одеська обл. – 42/3590

Харківська обл. – 41/3470

Сумська обл. – 37/1888

Херсонська обл. – 35/1302

Запорізька обл. – 34/1970

Луганська обл. – 31/635

Полтавська обл. – 26/3745

Львівська обл. – 24/3589

Черкаська обл. – 23/2781

Вінницька обл. – 22/2167

Миколаївська обл. – 19/2297

Чернігівська обл. – 15/2439

Івано-Франківська обл. – 14/749

Дніпропетровська обл. – 13/3126

Житомирська обл. – 11/1599

Закарпатська обл. – 9/2279

Київська обл. – 9/3895

Хмельницька обл. – 9/1250

Чернівецька обл. – 7/2004

Тернопільська обл. – 6/798

Рівненська обл. – 5/1125

Кіровоградська обл. – 3/1339

Волинська обл. – 1/1297.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.