Коронавірус підхопили ще 655 українців, 13 померли

Станом на ранок середи, 21 липня, в Україні лабораторно підтвердили 655 нових випадків коронавірусу. Померли 13 українців, тоді як одужали понад пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 245 930 людей. Протягом вівторка, 20 липня, діагноз встановили ще 655 новим хворим, серед них 18 медиків та 37 дітей.
Одужали за останню добу 577 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 13 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 769 людей, натомість одужали 2 182 502 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):
- м. Київ – 232/11729
- Одеська обл. – 59/4573
- Харківська обл. – 41/2566
- Донецька обл. – 39/1951
- Запорізька обл. – 31/2098
- Луганська обл. – 28/465
- Дніпропетровська обл. – 27/3244
- Херсонська обл. – 26/1027
- Львівська обл. – 24/3034
- Сумська обл. – 17/1826
- Миколаївська обл. – 14/1526
- Хмельницька обл. – 14/1374
- Київська обл. – 13/2309
- Вінницька обл. – 12/3395
- Черкаська обл. – 12/3220
- Житомирська обл. – 10/1905
- Закарпатська обл. – 10/1337
- Полтавська обл. – 10/5049
- Тернопільська обл. – 9/738
- Івано-Франківська обл. – 8/645
- Волинська обл. – 6/1047
- Кіровоградська обл. – 4/667
- Рівненська обл. – 4/1140
- Чернівецька обл. – 4/1252
- Чернігівська обл. – 1/2470.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.
На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.
Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.
В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.
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Наталя Дуляба