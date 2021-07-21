Коронавірус підхопили ще 655 українців, 13 померли

Станом на ранок середи, 21 липня, в Україні лабораторно підтвердили 655 нових випадків коронавірусу. Померли 13 українців, тоді як одужали понад пів тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 245 930 людей. Протягом вівторка, 20 липня, діагноз встановили ще 655 новим хворим, серед них 18 медиків та 37 дітей.

Одужали за останню добу 577 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 13 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 52 769 людей, натомість одужали 2 182 502 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/щеплення):

м. Київ – 232/11729

Одеська обл. – 59/4573

Харківська обл. – 41/2566

Донецька обл. – 39/1951

Запорізька обл. – 31/2098

Луганська обл. – 28/465

Дніпропетровська обл. – 27/3244

Херсонська обл. – 26/1027

Львівська обл. – 24/3034

Сумська обл. – 17/1826

Миколаївська обл. – 14/1526

Хмельницька обл. – 14/1374

Київська обл. – 13/2309

Вінницька обл. – 12/3395

Черкаська обл. – 12/3220

Житомирська обл. – 10/1905

Закарпатська обл. – 10/1337

Полтавська обл. – 10/5049

Тернопільська обл. – 9/738

Івано-Франківська обл. – 8/645

Волинська обл. – 6/1047

Кіровоградська обл. – 4/667

Рівненська обл. – 4/1140

Чернівецька обл. – 4/1252

Чернігівська обл. – 1/2470.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Дотепер рівень захворюваності суттєво не росте.

На початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Відтак Україні значно послабили карантин. Йдеться про скасування часових обмежень для закладів харчування та для проведення масових заходів.

Однак через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Нещодавно до цього списку додались ще дві людини, які теж привезли «Дельту» з Росії.

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