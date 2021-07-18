Рівень вакцинації українців від коронавірусу залишається одним із найгірших у Європі

Україна продовжує пасти задніх за темпами вакцинації населення від коронавірусу у Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.

До ТОП-10 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:

Мальта – 80.6% Ісландія – 73.9 % Сан-Марино – 67.2% Угорщина – 54.5% Великобританія – 52.6% Іспанія – 49.9% Монако – 47.1% Бельгія – 45.5% Німеччина – 45.4% Португалія – 45.2%

Україна у Європі залишається аутсайдером за рівнем вакцинації. За останній тиждень приріст вакцинованих становить всього близько 1% населення. Загалом українцям здійснено понад 4 млн доз вакцини. Лише 1.42 млн осіб завершило повний курс вакцинації, що становить заледве 3.4% усього населення нашої країни.

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Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано:

Чорногорія – 23.1% Албанія – 15.8% РФ – 14.0% Македонія – 12.8% Болгарія – 12.6% Молдова – 8.6% Боснія і Герцеговина – 5.0% Білорусь – 3.9% Україна – 3.4% Косово – 3.3%

У світовому рейтингу Україна піднялася на кілька позицій і зуміла обійти Вірменію, ПАР та Грузію і розмістилася слідом за Узбекистаном, де від коронавірусу провакциновано 3.5% населення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Як відомо, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто має бажання вакцинуватись.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу вже отримали близько 250 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 87 тисяч людей вже є повністю провакциновані. У ЛОДА кажуть, що всі вакцини, якими в Україні роблять щеплення, захищають від нового небезпечного штаму «Дельта».

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Як відомо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основною причиною такої ініціативи став повільний прогрес із щепленням та поставками вакцини від коронавірусу в Україну.

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