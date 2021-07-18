Рівень вакцинації українців від коронавірусу залишається одним із найгірших у Європі

Україна продовжує пасти задніх за темпами вакцинації населення від коронавірусу у Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.
До ТОП-10 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:
- Мальта – 80.6%
- Ісландія – 73.9 %
- Сан-Марино – 67.2%
- Угорщина – 54.5%
- Великобританія – 52.6%
- Іспанія – 49.9%
- Монако – 47.1%
- Бельгія – 45.5%
- Німеччина – 45.4%
- Португалія – 45.2%
Україна у Європі залишається аутсайдером за рівнем вакцинації. За останній тиждень приріст вакцинованих становить всього близько 1% населення. Загалом українцям здійснено понад 4 млн доз вакцини. Лише 1.42 млн осіб завершило повний курс вакцинації, що становить заледве 3.4% усього населення нашої країни.
Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано:
- Чорногорія – 23.1%
- Албанія – 15.8%
- РФ – 14.0%
- Македонія – 12.8%
- Болгарія – 12.6%
- Молдова – 8.6%
- Боснія і Герцеговина – 5.0%
- Білорусь – 3.9%
- Україна – 3.4%
- Косово – 3.3%
У світовому рейтингу Україна піднялася на кілька позицій і зуміла обійти Вірменію, ПАР та Грузію і розмістилася слідом за Узбекистаном, де від коронавірусу провакциновано 3.5% населення.
Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.
Як відомо, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.
На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто має бажання вакцинуватись.
Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу вже отримали близько 250 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 87 тисяч людей вже є повністю провакциновані. У ЛОДА кажуть, що всі вакцини, якими в Україні роблять щеплення, захищають від нового небезпечного штаму «Дельта».
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.
Як відомо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основною причиною такої ініціативи став повільний прогрес із щепленням та поставками вакцини від коронавірусу в Україну.
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Андрій Котенський