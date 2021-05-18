Рада відправила Степанова у відставку

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи, передає Українська правда.

Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступаючи з трибуни, Шмигаль назвав основною причиною такої ініціативи – повільний прогрес із щепленням та поставками вакцин в Україну.

Сам Степанов у виступі відзначив, що темпи вакцинації не влаштовують і його самого, але міністр вважає, що в умовах спротиву антивакцинаторів та неконструктивної критики політиків його команда зробила все можливе.

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На думку міністра, «провал вакцинації стався в усьому світі». Світовий процес контрактування вакцин очільник МОЗ назвав «вінегетом із форсмажорів, політики і відвертого піратства».

Степанов зазначив, що має чіткий план, як повністю подолати пандемію і побудувати дієву українську медицину: «час і ваша підтримка», – звернувся він до нардепів.

Більшість депутатських фракцій та груп у свою чергу виступили з різкою критикою дій очільника МОЗ.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький прозвітував, що комітет на своєму засіданні 17 травня рекомендував нардепам вищначитися самим при голосуванні у залі, що депутати і зробили.

Фото:УП