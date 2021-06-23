В Україні стартує четвертий етап covid-вакцинації

В Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Водночас продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів, а саме:

медиків та інші працівників закладів охорони здоров’я;

мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;

маломобільних громадян;

соціальних працівників;

священнослужителів;

освітян;

військовослужбовців та співробітників інших структур державної безпеки;

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;

працівників паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

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Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 осіб.

Зокрема, на Львівщині щепили від коронавірусу 115 тисяч людей. При цьому 18 тисяч вже отримали другу дозу, тобто завершили процес імунізації від covid.

Також у МОЗ зазначають, що в понад 90 центрах вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

Додамо, що зараз на Львівщині працюють вісім центрів вакцинації. Три центри є у Львові: на «Арені Львів», у ТРЦ Forum Lviv та в Центрі Довженка на Сихові. Від 23 червня щеплення робитимуть ще на двох нових локаціях у Львові – у ТРЦ «Вікторія Гарденс» та в ліцеї «Львівський».

На території області відкрили п’ять таких пунків щеплень у Дрогобичі, Новояворівську, Стрию, Самборі та Червонограді.

Як повідомляв Львівський портал, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення робитимуть вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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