На Львівщині у чотирьох осіб підозрюють штам «Дельта», – Наталія Іванченко

На Львівщині у чотирьох осіб підозрюють штам коронавірусу «Дельта». Наразі зразки відправили на секвенування (визначення мутацій коронавірусу) та очікують результати. Про це під час сесії Львівської обласної ради повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, двоє осіб приїхали із Великобританії, ще двоє – із Росії. Як відомо, у цих країнах зараз активно циркулює штам коронавірусу «Дельта».

Наразі зразки цих осіб відправили на секвенування (визначення мутацій коронавірусу).

«Станом на зараз Львівщина очікує результати чотирьох осіб. Двоє з них перетнули кордон з Великобританією, ще двоє – з Росією. У них була клініка коронавірусу, був виявлений позитивний зразок РНК. Ми очікуємо на результати, аби знати, чи це був Дельта штам коронавірусу, чи ні», – зазначає Наталія Іванченко.

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Мутації вірусу можна зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу — секвенування. Саме тому матеріали відправляють на таке дослідження.

В Україні обладнання для проведення секвенування є лишень в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського. Можливості проводити такі дослідження у Львові не має. За словами Наталії Іванченко, таке обладнання коштує мільярди доларів.

«На сьогодні процедура секвенування виглядає так: якщо людина, прибуває з країни, де на сьогодні активно циркулює штам коронавірусу Дельта, то їх обов’язково тестують. Якщо зразок має позитивну РНК, ми його скеровуємо у Центр громадського здоров’я МОЗ у Києві. На сьогодні в Україні можливість секвенування є в Інституті епідеміології та інфекційних хворобі Кромашевського, що має необхідне обладнання. Також по домовленостях матеріали скеровують у референс-лабораторії ВООЗ», – додає керівниця обласного лабораторного центру.

Наталія Іванченко додає, що нині штам «Дельта» уражає дитяче населення, підлітків, молодь та невакцинованих.

Нагадаємо, у червні в Україні виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Цей штам Covid вже викликав зростання захворюваності в країнах ЄС і таку ж ситуацію прогнозують в Україні та, зокрема на Львівщині, вже найближчим часом.

Львівський портал розповідав, чим він небезпечний штам «Дельта», які він має нові симптоми та на скільки ефективні проти нього covid-вакцини.

Додамо, за даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Водночас, наголошується, що ефект від вакцин здебільшого зберігається.

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