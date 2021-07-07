На Львівщині – 32 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 7 липня, на Львівщині виявили 32 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали лише 26 людей, померлих за добу немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 137 601 людина.

Протягом вівторка, 6 липня, лабораторні центри провели 878 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 32, тобто майже 4% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 26 осіб – львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Львівському – 28 (м. Львів – 26), Стрийському – 1, Дрогобицькому – 1, Яворівському – 1 та Червоноградському – 1. Жодного нового випадку Covid минулої доби не підтвердилось у Золочівському та Самбірському районах.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3661 людина (+0 за останню добу). Побороти недугу зуміли 133 181 пацієнт (+26 за минулу добу).

Нагадаємо, ще з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 7% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Через новий штам коронавірусу «Дельта», який є вдвічі заразнішим, Львів посилює карантин у кафе і ресторанах, а також у закладах культури. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.

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