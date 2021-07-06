Археологи знайшли старовинні монети на території майбутньої північної об’їзної дороги Львова

Поблизу села Малі Підліски на Львівщині, де планується будівництво північної об’їзної Львова, археологи знайшли срібні римські динарії 1-2 століття нашої ери. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

На знахідку натрапили працівники Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба». Загалом знайшли 4 монети – три срібні динарії, та один фальшивий субератний динарій.

«Ці монети потрапили до нас з Давнього Риму. У 1-2 ст н. е. племена, що жили на території України, користувалися ними як засобом платежу. Це одні з перших монет, які місцеве населення використовувало як гроші, а не як прикраси», – розповідає молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» Юрій Ревера.

Реклама партнерів

За його словами, у той час територія сучасної України була у сфері впливу Римської імперії. Про активні тодішні торгові зв’язки свідчать не тільки монети, але й прикраси, амфори, посуд і різні побутові речі, які знаходять археологи. Особливий інтерес викликає і знайдений фальшивий динарій.

«Це свідчить, що фальшування монет з’явилося від самого початку карбування грошей. Як тільки з’явилися перші монети, з’явилися люди, які намагалися їх фальшувати. Згідно з різними дослідженнями, приблизно 3-5% від справжніх динаріїв виготовлялися субератними, тобто фальшивими, безпосередньо в самих монетних дворах, де мали карбуватися виключно справжні динарії», – пояснює Юрій Ревера.

За словами директора Рятівної археологічної служби Олега Осаульчука, пам’яток римського періоду на території західної України є чимало. Масштабні проєкти як от дослідження перед будівництвом Північного обходу Львова дадуть можливість дізнатись більше про етнокультурні зв’язки тогочасного населення, з’ясувати якими був побут людей, а також відстежити політичні та торгові зв’язки.

Зазначимо, що це вже не перша унікальна знахідка археологів на території, де мають прокладати північну об’їзну дорогу Львова. У квітні археологи вже знаходили древній меч, якому понад 1500 років.

Львівський портал повідомляв, що північна об’їзна дорога Львова пролягатиме від села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і завершиться у Малих Підлісках. Аби її прокласти, потрібно викупити з приватної власності 43 земельні ділянки та 8 будинків, на що збираються витратяти 16 млн грн. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що вже викупили майже всі згадані об’єкти.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хотіли почати будівництво ще у 2020 році, втім у ЛОДА кажуть, що всі роботи стартують вже у 2021-му.

Перед тим, як розпочнеться будівництво північного обходу Львова, археологи проведуть тут дослідження. Це будуть наймасштабніші розкопки, які коли-небудь проводили в Україні перед будівництвом нових доріг. За найоптимістичнішим прогнозом, до роботи археологи приступлять не раніше, ніж влітку цього року.

Нагадаємо, прокладати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.