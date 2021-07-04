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За добу провакцинували понад 2700 мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Протягом суботи, 3 липня, у центах вакцинації у Львові та області щеплення проти коронавірусу зробили більш ніж 2700 людям. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Так, протягом 3 липня проти коронавірусу провакцинували 2757 мешканців Львівської області. Із них, за даними мерії, у Львові щеплення зробили 1901 мешканцю.

Щеплення проти Covid робили у 14 центрах вакцинації:

  • стадіон «Арена Львів» – 615;
  • ТРЦ Forum Lviv – 365;
  • Центр Довженка – 373;
  • ТРК Victoria Gardens – 292;
  • Медцентр IQMED Clinic – 125;
  • Броди – 30;
  • Дрогобич – 52;
  • Трускавець –154;
  • Стрий – 65;
  • Червоноград – 260;
  • Золочів – 18;
  • Новояворівськ – 302;
  • Жовква – 78;
  • Новий Розділ – 28.

Медики кажуть, що всі провакциновані львів’яни та мешканці області почуваються добре.

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Зауважимо, зробити щеплення проти коронавірусу можна ще й сьогодні, 4 липня, у 14 центрах вакцинації у Львові та ще дев’ятьох містах області. Із графіком роботи можна ознайомитись за цим посиланням.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто має бажання вакцинуватись.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. У ЛОДА кажуть, що всі вакцини, якими в Україні роблять щеплення, захищають від нового небезпечного штаму «Дельта».

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Протягом 1 липня на Львівщині зробили рекордну кількість добових щеплень – 5891.

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